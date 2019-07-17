В Финляндии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Финляндия обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства в Финском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Uutiset.

Как сообщил эксперт Министерства обороны Финляндии Кристиан Валкурри, инцидент произошел на территории Финского залива вблизи Порвоо утром среды, 17 июля. Российский самолет продвинулся более чем на километр в глубь.

"Самолет провел на финской территории примерно две минуты и продвинулся более чем на километр от границы", - заявил он.

Напомним, в понедельник, 15 июля, Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем. Самолеты поднялись для идентификации российских Ту-160, А-50 и Су-35. Однако тогда обошлось без нарушения воздушного пространства.

РБК-Украина писало, что в начале июня США заявили, что в Филиппинском море американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой".

Россияне, в свою очередь, утверждали, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно сменил направление и прошел только за 50 метров от него.