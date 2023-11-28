У Фінляндії знесуть будівлю російського консульства

Влада фінського міста Турку викупить колишню будівлю російського генконсульства, а потім знесе її. Рішення було одноголосно ухвалено міською радою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Відомо, що муніципалітет міста заплатить 1,6 мільйона євро за земельну ділянку площею 3 500 квадратних метрів, на якій у 1974 році було збудовано будинок площею 2 000 квадратних метрів. На його місці зведуть нову будівлю, імовірно - дитячий садок.
Попередньо міські служби повинні очистити ґрунт ділянки, оскільки на початку 1900-х років на цьому місці знаходилися ливарний та цинковий заводи.
Повідомляється, що рішення про купівлю виконуватимуть незалежно від його юридичної сили: влада не чекатиме на розгляд можливих оскаржень.
Варто зазначити, що закриття російського консульства в Турку влада Фінляндії анонсувала ще у липні 2023 року. Такі дії стали відповіддю на висилку дев'яти фінських дипломатів з РФ і закриття генконсульства в Санкт-Петербурзі.
Фінське генконсульство доопрацювало до 30 вересня, після чого влада розірвала договір оренди. Його функції передали російському посольству в Гельсінкі, а саму будівлю, яку будували ще для радянської дипмісії, після від'їзду дипломатів ретельно перевірили за участю поліції.
Стосунки РФ та Фінляндії значно погіршились на тлі вступу останньої в блок НАТО. На початку квітня країна офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.
При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.
Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використовувати кілька військових баз.
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