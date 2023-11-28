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В Финляндии снесут здание российского консульства

Фото: власти Финляндии утвердили снос здания российского консульства (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Власти финского города Турку выкупят бывшее здание российского генконсульства, а затем снесут его. Решение было единогласно принято городским советом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Известно, что муниципалитет города заплатит 1,6 миллиона евро за земельный участок площадью 3500 квадратных метров, на котором в 1974 году было построено здание площадью 2000 квадратных метров. На его месте построят новое здание, предположительно - детский сад.

Предварительно городские службы должны очистить почву участка, поскольку в начале 1900-х годов на этом месте находились литейный и цинковый заводы.

Сообщается, что решение о покупке будут выполнять независимо от его юридической силы: власти не будут ждать рассмотрения возможных обжалований.

Ухудшение отношений между Россией и Финляндией

Стоит отметить, что закрытие российского консульства в Турке власти Финляндии анонсировали еще в июле 2023 года. Такие действия явились ответом на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

Финское генконсульство доработало до 30 сентября, после чего власти расторгли договор аренды. Его функции передали российскому посольству в Хельсинки, а само здание, строившееся еще для советской дипмиссии, после отъезда дипломатов тщательно проверили с участием полиции.

Отношения РФ и Финляндии значительно ухудшились на фоне вступления последней в блок НАТО. В начале апреля страна официально стала членом Североатлантического альянса.

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находиться на территории страны. Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз.

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Финляндия