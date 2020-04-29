Финкомитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля. Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

В комитете документ назвали "рефератом".

"Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить", - написал замглавы комитета.

Напомним, ранее на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В документе подчеркивалось, что, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Так, в случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера. В то же время правительство Алексея Гончарука имело иммунитет до октября 2020 года, но глава КМУ добровольно подал в отставку.

Как писало РБК-Украина, по данным последних соцопросов, большинство украинцев недовольны деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля.