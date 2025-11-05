ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Фіндиректор "Інтерпайпу" назвав валютні обмеження НБУ основним викликом на фінансовому ринку

Середа 05 листопада 2025 10:08
UA EN RU
Фіндиректор "Інтерпайпу" назвав валютні обмеження НБУ основним викликом на фінансовому ринку Фото: Сергій Кузьменко, директор з фінансів "Інтерпайп", на конференції Forbes Banker (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Валютні обмеження Нацбанку є основним поточним викликом на фінансовому ринку. Дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу.

Як пише РБК-Україна, таку думку під час першої банківської конференції Forbes Banker висловив Сергій Кузьменко, директор з фінансів та економіки української промислової компанії "Інтерпайп".

"Валютні обмеження стали, мабуть, нашим головним регуляторним викликом з початком війни, залишивши нас в ситуації значно обмеженої можливості обслуговувати наші фінансові зобов’язання", - сказав він.

Як зауважив Кузьменко, з одного боку дуже добре, що Нацбанк частково пішов назустріч і здійснив кілька кроків по лібералізації, дозволивши, наприклад, сплачувати дивіденди у розмірі купону по євробондам.

"Але це тільки часткове вирішення питання: є тіло боргу, є інші боргові інструменти, і потрібно рухатися далі з наступними кроками. Однак наразі, стратегічно, дія цих обмежень фактично відрізає українські компанії від доступу на іноземні ринки капіталу", - підкреслив топменеджер.

Водночас, за його словами, на четвертий рік війни фінансова система України працює дуже добре.

"Ніколи не думав, що таке буде можливим. Приємно згадувати позитивне відношення та гнучкість у перші місяці війни наших українських банків, особливо державних", - сказав фіндиректор.

Проте зараз, зазначив Сергій Кузьменко, у міру стабілізації ситуації на фінансовому ринку, банки стали більш зарегульовані та дуже обережні, при цьому втрачаючи додаткові можливості для збільшення прибутку.

Топменеджер також відмітив, що "Інтерпайп" - одна з небагатьох українських компаній, яка зберегла довіру міжнародних інвесторів та має розміщені єврооблігації.

"До цього призвели кілька факторів успіху. По-перше, це наші робітники та їх самовідданість, цільоспрямованість та незламність, особливо у Нікополі. По-друге, це успішна бізнес-модель, яка базується на вертикальній інтеграції - від металобрухту до відливки "зеленої" сталі та виробництва диверсифікованого портфелю готових продуктів з високою доданою вартістю та широкою присутністю на ключових експортних ринках світу", - підкреслив фіндиректор "Інтерпайп".

Третім фактором він назвав консервативну фінансову політику компанії з відносно низьким боргом та додатковою ліквідністю на балансі, яка дає можливість швидко інвестувати в зростання робочого капіталу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Интерпайп
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце