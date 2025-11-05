ua en ru
Финдиректор "Интерпайпа" назвал валютные ограничения НБУ основным вызовом на финансовом рынке

Среда 05 ноября 2025 10:08
Финдиректор "Интерпайпа" назвал валютные ограничения НБУ основным вызовом на финансовом рынке Фото: Сергей Кузьменко, директор по финансам "Интерпайп", на конференции Forbes Banker (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Валютные ограничения Нацбанка являются основным текущим вызовом на финансовом рынке. Действие этих ограничений фактически отрезает украинские компании от доступа к иностранным рынкам капитала.

Как пишет РБК-Украина, такое мнение во время первой банковской конференции Forbes Banker выразил Сергей Кузьменко, директор по финансам и экономике украинской промышленной компании "Интерпайп".

"Валютные ограничения стали, вероятно, нашим главным регуляторным вызовом с началом войны, оставив нас в ситуации значительно ограниченной возможности обслуживать наши финансовые обязательства", - сказал он.

Как отметил Кузьменко, с одной стороны, очень хорошо, что Нацбанк частично пошел навстречу и предпринял несколько шагов по либерализации, позволив, например, платить дивиденды в размере купона по евробондам.

"Но это только частичное решение вопроса: есть тело долга, есть другие долговые инструменты и нужно двигаться дальше со следующими шагами. Однако сейчас, стратегически, действие этих ограничений фактически отрезает украинские компании от доступа на иностранные рынки капитала", - подчеркнул топ-менеджер.

В то же время, по его словам, на четвертый год войны финансовая система Украины работает очень хорошо.

"Никогда не думал, что такое будет возможно. Приятно вспоминать положительное отношение и гибкость в первые месяцы войны наших украинских банков, особенно государственных", - сказал финдиректор.

Хотя сейчас, отметил Сергей Кузьменко, по мере стабилизации ситуации на финансовом рынке банки стали более зарегулированы и очень осторожны, при этом упуская дополнительные возможности для увеличения прибыли.

Топ-менеджер также отметил, что "Интерпайп" - одна из немногих украинских компаний, сохранившая доверие международных инвесторов и имеющая размещенные еврооблигации.

"К этому привели несколько факторов успеха. Во-первых, это наши рабочие и их самоотверженность, целеустремленность и несгибаемость, особенно в Никополе. Во-вторых, это успешная бизнес-модель, базирующаяся на вертикальной интеграции - от металлолома до отливки "зеленой" стали и производства диверсифицированного портфеля готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью и широким присутствием на ключевых экспортных рынках мира", - подчеркнул финдиректор "Интерпайп".

Третьим фактором он назвал консервативную финансовую политику компании с относительно низким долгом и дополнительной ликвидностью на балансе, позволяющей быстро инвестировать в рост рабочего капитала.

