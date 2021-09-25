Финдиректор Huawei вышла на свободу после трех лет ареста. Условия сделки не разглашаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Суд Восточного округа американского штата Нью-Йорк разрешил финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиненной в нарушении американских торговых санкций против Ирана, заключить сделку с прокуратурой.

Представитель стороны обвинения сказал, что судебное разбирательство отложено до 1 декабря 2022 года, затем с Ваньчжоу будут сняты все обвинения при условии выполнения ею всех положений соглашения.

Прокурор добавил, что благодаря заключению сделки министерство юстиции США может отослать требования об экстрадиции финдиректора Huawei. После этого верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, где слушается дело о выдаче Мэн Ваньчжоу американским властям, сможет освободить ее из-под домашнего ареста.