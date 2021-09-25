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Фіндиректор Huawei вийшла на свободу після трьох років арешту

Автор: Анна Полисученко

Фіндиректор Huawei вийшла на свободу після трьох років арешту. Умови угоди не розголошуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Суд Східного округу американського штату Нью-Йорк дозволив фінансовому директору компанії Huawei Мен Ваньчжоу, обвинуваченій в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану, укласти угоду з прокуратурою.

Представник сторони звинувачення сказав, що судовий розгляд відкладено до 1 грудня 2022 року, потім з Ваньчжоу будуть зняті всі звинувачення за умови виконання нею всіх положень угоди. Умови угоди не розголошуються.

Прокурор додав, що завдяки укладенню угоди міністерство юстиції США може відіслати вимоги про екстрадицію фіндиректора Huawei. Після цього верховний суд канадської провінції Британська Колумбія, де слухається справа про видачу Мен Ваньчжоу американській владі, зможе звільнити її з-під домашнього арешту.

Раніше ми писали, що фіндиректор Huawei домовилась з США і вийде на свободу після трьох років арешту.

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