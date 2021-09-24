Договорилась с США. Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста

Суд в США одобрил сделку между финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американской прокуратурой о прекращении дела о нарушении санкций против Ирана. С нее снимут все обвинения до 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boomberg .

Прокуратура представила суду соглашение с Ваньчжоу об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Это позволит снять обвинения с финдиректора Huawei при соблюдении ею условий договора. Обвинители также попросят власти Канады освободить ее из-под ареста.

Мэн Ваньчжоу присутствовала на заседании суда по видеосвязи. Она не признала себя виновной.