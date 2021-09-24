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Договорилась с США. Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста

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Вашингтон, Пятница 24 сентября 2021 22:28
Договорилась с США. Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста Фото: Мэн Ваньчжоу (twitter.com/_NOALCOMUNISMO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд в США одобрил сделку между финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американской прокуратурой о прекращении дела о нарушении санкций против Ирана. С нее снимут все обвинения до 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boomberg.

Прокуратура представила суду соглашение с Ваньчжоу об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Это позволит снять обвинения с финдиректора Huawei при соблюдении ею условий договора. Обвинители также попросят власти Канады освободить ее из-под ареста.

Мэн Ваньчжоу присутствовала на заседании суда по видеосвязи. Она не признала себя виновной.

Напомним, финдиректора Huawei арестовали в Канаде в декабре 2018 года по обвинению в нарушении санкций США против Ирана. Ее задержание спровоцировало дипломатический кризис и ответные торговые меры Китая.

Ваньчжоу последние несколько лет боролась против экстрадиции в США. Она подала в суд на канадское правительство и правоохранителей из-за нарушения своих прав.

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Соединенные Штаты Америки Канада Huawei
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