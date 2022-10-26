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Фінансують вбивства. Компанії, що залишились в РФ, повинні нести відповідальність, - Подоляк

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Середа 26 жовтня 2022 12:16
Фінансують вбивства. Компанії, що залишились в РФ, повинні нести відповідальність, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Усі компанії, що досі не пішли в російського ринку, фінансують війну Росії проти України, вони повинні нести за це відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Кожна компанія, яка продовжує працювати в РФ, фінансує хрестовий похід Путіна проти західного світу і вбивства українців. Zara та інші повинні нести відповідальність, і не тільки репутаційну. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір: підтримувати демократію чи терор", - написав він.

Як повідомлялося раніше, магазин одягу Zara продовжить працювати в Росії, але, можливо, змінить назву на New Fashion.

Пізніше стало відомо, що іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть бізнес в РФ своєму ліванському франчайзі Daher group.

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