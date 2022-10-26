Финансируют убийства. Компании, которые остались в РФ, должны нести ответственность, - Подоляк

Все компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка, финансируют войну России против Украины, они должны нести за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Каждая компания, которая продолжает работать в РФ, финансирует крестовый поход Путина против западного мира и убийства украинцев. Zara и другие должны нести ответственность, и не только репутационную. Сегодня каждый должен сделать цивилизационный выбор: поддерживать демократию или террор", - написал он.