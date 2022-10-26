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Финансируют убийства. Компании, которые остались в РФ, должны нести ответственность, - Подоляк

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Среда 26 октября 2022 12:16
Финансируют убийства. Компании, которые остались в РФ, должны нести ответственность, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Все компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка, финансируют войну России против Украины, они должны нести за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Каждая компания, которая продолжает работать в РФ, финансирует крестовый поход Путина против западного мира и убийства украинцев. Zara и другие должны нести ответственность, и не только репутационную. Сегодня каждый должен сделать цивилизационный выбор: поддерживать демократию или террор", - написал он.

Как сообщалось ранее, магазин одежды Zara продолжит работать в России, но, возможно, сменит название на New Fashion.

Позже стало известно, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст бизнес в РФ своему ливанскому франчайзи Daher group .

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Российская Федерация Ирина Подоляк
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