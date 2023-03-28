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Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times

Фото: Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всі компанії, які ще не встигли вийти з російського ринку, так чи інакше профінансують бюджет Росії у разі вищезгаданого рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, норвезька компанія Wenaas вже уклала першу угоду про "добровільне пожертвування" в бюджет країни-агресора за право піти з російського ринку.

Зазначається, що компанія уклала угоду після продажу своїх готелів. Ціна угоди склала 203 млн євро, у тому ж числі 10%, які пішли до бюджету Росії.

Раніше ж компанії, які виходили з Росії, могли обрати між "добровільним внеском" або ж відтермінуванням платежу від продажу на кілька років. Однак тепер кожна транзакція, яка пов'язана з виходом з ринку повинна бути узгоджена з російською урядовою комісією.

Багато тих, хто намагався вийти з компанії - опинились в пастці довгого і заплутаного процесу. Наразі ж близько 2 тисяч заявок очікують на схвалення, а комісія тим часом збирається тричі на місяць й розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Додається, що поповнити власний бюджет за рахунок тих, хто покинув російський ринок Кремль вирішив ще в грудні 2022 року. Тоді ж спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін заявив, що зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.

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