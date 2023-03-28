Будут финансировать бюджет России. Путин ввел плату за выход с российского рынка, - Financial Times

Как пишет издание, норвежская компания Wenaas уже заключила первое соглашение о "добровольном пожертвовании" в бюджет страны-агрессора за право уйти с российского рынка.

Отмечается, что компания заключила сделку после продажи своих отелей. Цена сделки составила 203 млн евро, в том же числе 10%, которые пошли в бюджет России.

Ранее же компании, которые выходили из России, могли выбрать между "добровольным взносом" или же отсрочкой платежа от продажи на несколько лет. Однако теперь каждая транзакция, которая связана с выходом с рынка должна быть согласована с российской правительственной комиссией.

Многие из тех, кто пытался выйти из компании - оказались в ловушке долгого и запутанного процесса. Сейчас же около 2 тысяч заявок ожидают одобрения, а комиссия тем временем собирается трижды в месяц и рассматривает не более семи заявок за одно заседание.

Добавляется, что пополнить собственный бюджет за счет покинувших российский рынок Кремль решил еще в декабре 2022 года. Тогда же спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявил, что изменения в законодательство предусматривают отмену преференций для покинувших РФ и введение для них повышенной ставки налогообложения.