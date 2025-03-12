Фінансування важливих проєктів громад від USAID можуть продовжити за рахунок бюджету, - Шуляк

За її словами, частину проєктів фінансували громади напряму, але частина проєктів реалізовувалась з використанням фінансування, зокрема від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Йшлося про проєкти, наприклад, з забезпечення енергетичної незалежності, а також підтримки ветеранських ініціатив. Тому наразі держава вивчає можливості задля того, щоб переглянути джерела фінансування для них з урахуванням того, наскільки вони невідкладні.

"Наразі ведеться активна робота щодо можливості заміщення фінансування, яке громади отримували для тих чи інших своїх проєктів Зокрема, Президент України Володимир Зеленський вже дав доручення провести аудит всіх програм, по яким потрібно зробити заміщення у частині фінансування. Йдеться про фінансування з державного бюджету і я думаю, що всі такі необхідні негайні заміщення будуть зроблені", - повідомила Шуляк.

Інші проєкти, які не вимагають негайного заміщення фінансування, громади зможуть продовжувати самостійно - за рахунок коштів місцевих бюджетів, або залучаючи міжнародних партнерів, додала парламентарка. Наприклад, проєкти зі створення програм комплексного відновлення.

За словами Шуляк, нині їх розробляє 151 територіальна громада, а деякі вже успішно презентували. Зокрема, Київщина і Житомирщина. Тому громади, які активно включилися в цей процес, оскільки розуміють важливість такого стратегічного документу, зможуть продовжувати.

"Звісно, інші проєкти на кшталт круглих столів, презентацій тощо можливо сьогодні і не на часі. Тому вони не будуть відновлені швидко і це очевидно всім. Водночас, у громад дуже багато викликів і завдань, які потрібно реалізувати окрім цього, оскільки реформа децентралізації відкрила не тільки можливості, а і зобовʼязання", - додала Шуляк.

При цьому, вона наголосила, що багато роботи у цьому напрямку і у Парламенту, оскільки у поточному році важливо ухвалити законопроєкт №4298 - про запровадження нагляду та забезпечення законності рішень ОМС та функцій МДА. Документом передбачено, зокрема:

Запровадження системи нагляду за законністю рішень ОМС;

Надання головам МДА та їхнім заступникам статус державних службовців;

Оновлення процедури призначення та звільнення голів МДА;

Запровадження механізму кадрового резерву та конкурсу для кандидатів на посаду голови МДА.

За словами Шуляк, ухвалення законопроєкту є одним з 5 індикаторів у сфері регіональної політики, які Україна має виконати, щоб отримати від ЄС 50 млрд євро від ЄС за умовами програми Ukraine Facility.

"Водночас, нашим громадам дуже важливо ділитися між собою успішними кейсами - бачити те, що вдається робити іншим і переймати досвід. Наприклад, досвід інших громад у тому, як працювати з житловим фондом, як налагоджувати співробітництво з міжнародними партнерами якраз у частині фінансування тощо. Це прекрасно стимулюватиме тих, хто хоче реалізовувати ті чи інші важливі проєкти, але не знає, як", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після перегляду уряд США ухвалив рішення скасувати 83% програм USAID. Це, своєю чергою, включає скасування 5200 контрактів.