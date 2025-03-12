Финансирование важных проектов громад от USAID могут продолжить за счет бюджета, - Шуляк

По ее словам, часть проектов финансировали громады напрямую, но часть проектов реализовывалась с использованием финансирования, в частности от Агентства США по международному развитию (USAID). Речь шла о проектах, например, по обеспечению энергетической независимости, а также поддержке ветеранских инициатив. Поэтому сейчас государство изучает возможности для того, чтобы пересмотреть источники финансирования для них с учетом того, насколько они неотложные.

"Сейчас ведется активная работа по возможности замещения финансирования, которое громады получали для тех или иных своих проектов В частности, Президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение провести аудит всех программ, по которым нужно сделать замещение в части финансирования. Речь идет о финансировании из государственного бюджета и я думаю, что все такие необходимые немедленные замещения будут сделаны", - сообщила Шуляк.

Другие проекты, которые не требуют немедленного замещения финансирования, громады смогут продолжать самостоятельно - за счет средств местных бюджетов, или привлекая международных партнеров, добавила парламентарий. Например, проекты по созданию программ комплексного восстановления.

По словам Шуляк, сейчас их разрабатывает 151 территориальная громада, а некоторые уже успешно презентовали. В частности, Киевщина и Житомирщина. Поэтому громады, которые активно включились в этот процесс, поскольку понимают важность такого стратегического документа, смогут продолжать.

"Конечно, другие проекты вроде круглых столов, презентаций и т.д. возможно сегодня и не ко времени. Поэтому они не будут восстановлены быстро и это очевидно всем. В то же время, у громад очень много вызовов и задач, которые нужно реализовать кроме этого, поскольку реформа децентрализации открыла не только возможности, но и обязательства", - добавила Шуляк.

При этом, она отметила, что много работы в этом направлении и у Парламента, поскольку в текущем году важно принять законопроект №4298 - о введении надзора и обеспечения законности решений ОМС и функций МГА. Документом предусмотрено, в частности:

Введение системы надзора за законностью решений ОМС;

Предоставление главам МГА и их заместителям статус государственных служащих;

Обновление процедуры назначения и увольнения глав МГА;

Введение механизма кадрового резерва и конкурса для кандидатов на должность главы МГА.

По словам Шуляк, принятие законопроекта является одним из 5 индикаторов в сфере региональной политики, которые Украина должна выполнить, чтобы получить от ЕС 50 млрд евро от ЕС по условиям программы Ukraine Facility.

"В то же время, нашим громадам очень важно делиться между собой успешными кейсами - видеть то, что удается делать другим и перенимать опыт. Например, опыт других громад в том, как работать с жилищным фондом, как налаживать сотрудничество с международными партнерами как раз в части финансирования и тому подобное. Это прекрасно будет стимулировать тех, кто хочет реализовывать те или иные важные проекты, но не знает, как", - резюмировала Шуляк.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после пересмотра правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это, в свою очередь, включает отмену 5200 контрактов.