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Фінансування пенсій скоротили на початку 2023 року: скільки виплатили за січень

Фото: фінансування пенсій скоротили на 1 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,1 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 24 січня доставлено 89,7 % профінансованих сум.

Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:

  • на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 3,9 млрд грн,
  • на страхові виплати - 1705,1 млн грн, в тому числі 804,7 млн грн - на оплату лікарняних.

Нагадаємо, за 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Водночас кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 до 10 687 921 осіб.

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