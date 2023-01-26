Фінансування пенсій скоротили на початку 2023 року: скільки виплатили за січень

Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
За даними прес-служби, 9,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,1 млрд гривень через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 24 січня доставлено 89,7 % профінансованих сум.
Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:
Нагадаємо, за 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Водночас кількість пенсіонерів скоротилася на 153 196 до 10 687 921 осіб.