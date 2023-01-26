RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: сколько выплатили за январь

Фото: финансирование пенсий сократили на 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено:

  • на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 3,9 млрд грн,
  • на страховые выплаты - 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн - на оплату больничных.

Напомним, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсия в Украине