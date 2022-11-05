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Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максиму з початку року

Фото: Пенсійний фонд отримав за жовтень з держбюджету 20,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України в жовтні 2022 року отримав з державного бюджету на фінансування пенсійних програм 20,7 млрд гривень. Це максимальна сума з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ у жовтні становили 36,4 млрд гривень.

За січень-жовтень ПФУ отримав 325,3 млрд гривень від єдиного соціального внеску та інших джерел. Фінансування з бюджету за цей період становили 167,6 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затверджений бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн і враховує 386,5 млрд грн власних доходів (в тому числі 355,6 млрд грн суми єдиного соціального внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Крім того, ПФУ отримає 207,7 млрд грн коштів державного бюджету України на фінансування пенсійних програм.

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