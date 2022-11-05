Финансирование пенсий из госбюджета выросло до максимума с начала года

Пенсионный фонд Украины в октябре 2022 года получил из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ 20,7 млрд. гривен. Это максимальная сумма с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ в октябре составили 36,4 млрд гривен.
За январь-октябрь ПФУ получил 325,3 млрд. гривен от единого социального взноса и других источников. Финансирование из бюджета за этот период составило 167,6 млрд гривен.
Напомним, Кабинет Министров утвержден бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год.
Доходная часть бюджета определена в сумме 594,2 млрд грн и учитывает 386,5 млрд грн собственных доходов (в том числе 355,6 млрд грн суммы единого социального взноса, распределенной на общеобязательное государственное пенсионное страхование).
Кроме того, ПФУ получит 207,7 млрд грн средств государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ.