Економіка Авто Tech

Фінансування пасажирських перевезень УЗ з бюджету дозволить зберегти якість послуг, - ФРТУ

Фото: УЗ має отримати фінансування з бюджету для пасажирських перевезень (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Укрзалізниця" виконує критично важливу роль у воєнних умовах, і її пасажирські перевезення мають стабільно фінансуватися державою.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

Коментуючи можливі шляхи вирішення збитковості пасажирських перевезень, експерт зазначив, що будь-яке підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах створює ризик зупинки українських підприємств, які й без того потерпають від війни та несприятливої кон’юнктури на експортних ринках.

"У 2022 році індексація тарифів на 70% уже призвела до закриття або призупинення роботи низки виробництв. Ми не маємо права повторювати цю помилку", – наголосив директор ФРТУ.

Володимир Гусак нагадав, що цьогоріч парламент ухвалив зміни до бюджету, які дозволять додатково профінансувати УЗ на 8 млрд грн.

"Цю ініціативу слід продовжувати, адже зараз є всі можливості для системної підтримки. Це win-win рішення: УЗ отримує кошти для стабільної роботи, підприємства – можливість вижити, а держава – більше податків для фінансування армії", – пояснив він.

Гусак також підкреслив, що міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, може й повинна частково спрямовуватися на підтримку "Укрзалізниці" через резервний фонд. Це дозволить уникнути перекладання збитків пасажирських перевезень на вантажні тарифи, які є критичними для промисловості.

Окремо експерт звернув увагу на необхідність реформування самої Укрзалізниці.

"Слід виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, а також розділити інфраструктуру та тяговий бізнес. Тільки після цього можна буде говорити про індексацію тарифів і ринкові механізми. Але в найближчий час головний пріоритет – це державна підтримка пасажирських перевезень", – підсумував він.

Тарифи "Укрзалізниці"

Як стало відомо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у Держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

УкрзалізницяДержбюджет