ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фінансування пасажирських перевезень УЗ з бюджету дозволить зберегти якість послуг, - ФРТУ

Понеділок 22 вересня 2025 13:49
UA EN RU
Фінансування пасажирських перевезень УЗ з бюджету дозволить зберегти якість послуг, - ФРТУ Фото: УЗ має отримати фінансування з бюджету для пасажирських перевезень (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Укрзалізниця" виконує критично важливу роль у воєнних умовах, і її пасажирські перевезення мають стабільно фінансуватися державою.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

Коментуючи можливі шляхи вирішення збитковості пасажирських перевезень, експерт зазначив, що будь-яке підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах створює ризик зупинки українських підприємств, які й без того потерпають від війни та несприятливої кон’юнктури на експортних ринках.

"У 2022 році індексація тарифів на 70% уже призвела до закриття або призупинення роботи низки виробництв. Ми не маємо права повторювати цю помилку", – наголосив директор ФРТУ.

Володимир Гусак нагадав, що цьогоріч парламент ухвалив зміни до бюджету, які дозволять додатково профінансувати УЗ на 8 млрд грн.

"Цю ініціативу слід продовжувати, адже зараз є всі можливості для системної підтримки. Це win-win рішення: УЗ отримує кошти для стабільної роботи, підприємства – можливість вижити, а держава – більше податків для фінансування армії", – пояснив він.

Гусак також підкреслив, що міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, може й повинна частково спрямовуватися на підтримку "Укрзалізниці" через резервний фонд. Це дозволить уникнути перекладання збитків пасажирських перевезень на вантажні тарифи, які є критичними для промисловості.

Окремо експерт звернув увагу на необхідність реформування самої Укрзалізниці.

"Слід виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, а також розділити інфраструктуру та тяговий бізнес. Тільки після цього можна буде говорити про індексацію тарифів і ринкові механізми. Але в найближчий час головний пріоритет – це державна підтримка пасажирських перевезень", – підсумував він.

Тарифи "Укрзалізниці"

Як стало відомо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у Держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Держбюджет
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"