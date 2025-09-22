Фінансування пасажирських перевезень УЗ з бюджету дозволить зберегти якість послуг, - ФРТУ

"Укрзалізниця" виконує критично важливу роль у воєнних умовах, і її пасажирські перевезення мають стабільно фінансуватися державою.

Як пише РБК-Україна , про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

Коментуючи можливі шляхи вирішення збитковості пасажирських перевезень, експерт зазначив, що будь-яке підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах створює ризик зупинки українських підприємств, які й без того потерпають від війни та несприятливої кон’юнктури на експортних ринках.

"У 2022 році індексація тарифів на 70% уже призвела до закриття або призупинення роботи низки виробництв. Ми не маємо права повторювати цю помилку", – наголосив директор ФРТУ.

Володимир Гусак нагадав, що цьогоріч парламент ухвалив зміни до бюджету, які дозволять додатково профінансувати УЗ на 8 млрд грн.

"Цю ініціативу слід продовжувати, адже зараз є всі можливості для системної підтримки. Це win-win рішення: УЗ отримує кошти для стабільної роботи, підприємства – можливість вижити, а держава – більше податків для фінансування армії", – пояснив він.

Гусак також підкреслив, що міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримує, може й повинна частково спрямовуватися на підтримку "Укрзалізниці" через резервний фонд. Це дозволить уникнути перекладання збитків пасажирських перевезень на вантажні тарифи, які є критичними для промисловості.

Окремо експерт звернув увагу на необхідність реформування самої Укрзалізниці.

"Слід виділити пасажирські перевезення в окремий сегмент, а також розділити інфраструктуру та тяговий бізнес. Тільки після цього можна буде говорити про індексацію тарифів і ринкові механізми. Але в найближчий час головний пріоритет – це державна підтримка пасажирських перевезень", – підсумував він.