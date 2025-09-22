Финансирование пассажирских перевозок УЗ из бюджета позволит сберечь качество услуг, - ФРТУ

Комментируя возможные пути решения убыточности пассажирских перевозок, эксперт отметил, что любое повышение железнодорожных тарифов в нынешних условиях создает риск остановки украинских предприятий, которые и так страдают от войны и неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках.

"В 2022 году индексация тарифов на 70% уже привела к закрытию или приостановке работы ряда производств. Мы не имеем права повторять эту ошибку", – подчеркнул директор ФРТУ.

Владимир Гусак напомнил, что в этом году парламент принял изменения в бюджет, которые позволят дополнительно профинансировать УЗ на 8 млрд грн.

"Эту инициативу следует продолжать, ведь сейчас есть все возможности для системной поддержки. Это win-win решение: УЗ получает средства для стабильной работы, предприятия – возможность выжить, а государство – больше налогов для финансирования армии", – пояснил он.

Гусак также подчеркнул, что международная финансовая помощь, которую Украина получает, может и должна частично направляться в поддержку "Укрзализныци" через резервный фонд. Это позволит избежать переложения убытков пассажирских перевозок на грузовые тарифы, которые являются критическими для промышленности.

Отдельно эксперт обратил внимание на необходимость реформирования самой "Укрзализныци".

"Нужно выделить пассажирские перевозки в отдельный сегмент, а также разделить инфраструктуру и тяговый бизнес. Только после этого можно будет говорить об индексации тарифов и рыночных механизмах. Но в ближайшее время главный приоритет – это государственная поддержка пассажирских перевозок", – подытожил он.