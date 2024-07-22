Фінансували збройну агресію РФ. АРМА передано гелікоптери та літаки кримських бізнесменів
В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належали кримським підприємцям. Останні, своєю чергою, фінансували збройну агресію Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
У січні 2024 року ДБР повідомило 9 підприємцям, які зареєстровані на території Криму, підозру у фінансуванні дій, які вчинені з метою зміни меж території України. Підозрювані, своєю чергою, займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. Зокрема вони сплачували податки Росії, фінансуючи таким чином збройну агресію.
Фото: АРМА передано гелікоптери та літаки кримських бізнесменів (dbr.gov.ua)
"Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував", - додає ДБР.
Після реалізації авіапарку, кошти спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державному парку-пам’ятці "Межигір’я" передали у власність рухоме майно, яке було заарештоване у справі щодо президента-втікача Віктора Януковича.
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