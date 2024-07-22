Фінансували збройну агресію РФ. АРМА передано гелікоптери та літаки кримських бізнесменів

В управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належали кримським підприємцям. Останні, своєю чергою, фінансували збройну агресію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

У січні 2024 року ДБР повідомило 9 підприємцям, які зареєстровані на території Криму, підозру у фінансуванні дій, які вчинені з метою зміни меж території України. Підозрювані, своєю чергою, займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. Зокрема вони сплачували податки Росії, фінансуючи таким чином збройну агресію.

Фото: АРМА передано гелікоптери та літаки кримських бізнесменів (dbr.gov.ua)

"Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував", - додає ДБР.

Після реалізації авіапарку, кошти спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".