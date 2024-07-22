ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финансировали вооруженную агрессию РФ. АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов

Понедельник 22 июля 2024 11:52
UA EN RU
Финансировали вооруженную агрессию РФ. АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов Фото: АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) переданы четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2, которые принадлежали крымским предпринимателям. Последние, в свою очередь, финансировали вооруженную агрессию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

В январе 2024 года ГБР сообщило 9 предпринимателям, которые зарегистрированы на территории Крыма, подозрение в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины. Подозреваемые, в свою очередь, занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством. В частности они платили налоги России, финансируя таким образом вооруженную агрессию.

Фото: АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (dbr.gov.ua)

"Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал", - добавляет ГБР.

После реализации авиапарка, средства направят на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственному парку-памятнику "Межигорье" передали в собственность движимое имущество, которое было арестовано по делу в отношении президента-беглеца Виктора Януковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине АРМА
NEWS
"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план