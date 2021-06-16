Финансовый регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

“Комитет решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с ФРС”, - отмечается в сообщении.

Финансовый регулятор также сохранил ежемесячный выкуп активов на общую сумму 120 млрд долларов, включая ценные бумаги Казначейства США на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд долларов "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом ФРС улучшило прогноз по ВВП США и сохранила прогноз по безработице на 2021 год. "Прогноз по росту ВВП на 2021 год улучшен до 7% с мартовского прогноза роста на 6,5%. На 2022 год прогноз остался на уровне в 3,3%, как и в марте", - уточняется в пресс-релизе.

Прогноз по безработице в США на 2021 год был сохранен на уровне 4,5%, на 2022 год - улучшен до 3,8% с 3,9%.

Прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 3,4% с 2,4%, на 2022 год - до 2,1% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 3% с 2,2%, а на 2022 год – до 2,1% с 2%.