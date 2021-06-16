Финансовый регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в июне сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом американский регулятор повысил прогноз по инфляции с 2,4% до 3,4% на 2021 год, а на 2022-й - с 2,1% до 2%.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
“Комитет решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с ФРС”, - отмечается в сообщении.
Финансовый регулятор также сохранил ежемесячный выкуп активов на общую сумму 120 млрд долларов, включая ценные бумаги Казначейства США на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд долларов "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".
При этом ФРС улучшило прогноз по ВВП США и сохранила прогноз по безработице на 2021 год. "Прогноз по росту ВВП на 2021 год улучшен до 7% с мартовского прогноза роста на 6,5%. На 2022 год прогноз остался на уровне в 3,3%, как и в марте", - уточняется в пресс-релизе.
Прогноз по безработице в США на 2021 год был сохранен на уровне 4,5%, на 2022 год - улучшен до 3,8% с 3,9%.
Прогноз по инфляции на 2021 год повышен до 3,4% с 2,4%, на 2022 год - до 2,1% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 3% с 2,2%, а на 2022 год – до 2,1% с 2%.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2021 года средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном - сохранялась на уровне около 17,4%. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.
Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.