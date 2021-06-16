Ставки по ипотеке падают: сколько стоит кредит на жилье

В апреле 2021 года средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном - сохранялась на уровне около 17,4%. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

По данным НБУ, рост ипотечного кредитования происходит преимущественно благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тысяч гривен. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тысяч гривен, вторичной - 771 тысяч гривен.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 90% новых сделок заключили пять банков.