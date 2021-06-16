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Ставки по ипотеке падают: сколько стоит кредит на жилье

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 16:28
Ставки по ипотеке падают: сколько стоит кредит на жилье Фото: кредит на жилье можно взять под 13,5% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном - сохранялась на уровне около 17,4%. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

По данным НБУ, рост ипотечного кредитования происходит преимущественно благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тысяч гривен. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тысяч гривен, вторичной - 771 тысяч гривен.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 90% новых сделок заключили пять банков.

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.

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