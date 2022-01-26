UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 26 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Также регулятор объявил о двухкратном снижении выкупа активов с рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ФРС.

"Комитет (по операциям на открытом рынке - ред.) стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%", - говорится в релизе американского регулятора.

Кроме того, ФРС объявил о снижении объема ежемесячного выкупа активов с рынка в феврале до 30 млрд долларов с 60 млрд в январе.

В ФРС заявили о готовности скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.

Напомним, в середине декабря прошлого года ФРС сохранила базовую ставку на нулевом уровне, но при этом ухудшила прогноз ВВП на 2021 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФРССоединенные Штаты Америки