Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле и ухудшил прогноз ВВП на 2021 год

В среду, 15 декабря, Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом был ухудшен прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение финансового регулятора.

"Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2: в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента. Поскольку инфляция в течение некоторого времени превышала 2%", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор США объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка - в январе объем ежемесячного выкупа снизится до 60 с 90 млрд долларов в декабре.

При этом ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, улучшив его в 2022 году до 4,0% с 3,8%.

На 2023 год американский регулятор также снизил ожидания по росту экономики страны до 2,2% с 2,5%. В 2024 году рост ВВП США ожидается на уровне 2,0%.