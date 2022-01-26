RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фінансовий регулятор США залишив базову ставку без змін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральна резервна система (ФРС) США на засіданні 26 січня зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25% річних. Також регулятор оголосив про дворазове зниження викупу активів з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ФРС.

"Комітет (за операціями на відкритому ринку - ред.) прагне до підтримки максимальної зайнятості на ринку праці та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей прийнято рішення зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні від 0 до 0,25%", - йдеться в релізі американського регулятора.

Крім того, ФРС оголосив про зниження обсягу щомісячного викупу активів з ринку в лютому до 30 млрд доларів з 60 млрд у січні.

У ФРС заявили про готовність скорегувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей комітету.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року ФРС зберегла базову ставку на нульовому рівні, але при цьому погіршила прогноз ВВП на 2021 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФРССполучені Штати Америки