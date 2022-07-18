UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения

Фото: НБУ получит дополнительные полномочия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины рекомендовать парламенту принять законопроект №7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева в Telegram.

Проект предусматривает:

  • - предоставление Национальному банку право вести счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также для благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
  • - дополнение функции НБУ по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
  • - наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной приостановке деятельности;
  • - предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре для вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков в условиях военного положения;
  • - частичное восстановление подачи поднадзорными НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), иной информации и документов и публикации этой отчетности.

Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаНациональный банк Украины