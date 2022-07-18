RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінансовий комітет Ради підтримав розширення повноважень НБУ під час воєнного стану

Фото: НБУ отримає додаткові повноваження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради України рекомендувати парламенту прийняти законопроект №7465-1. Проект стосується особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову коміетету Данила Гетманцева у Telegram.

Проект передбачає:

  • - надання Національному банку України право вести рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;
  • - доповнення функції НБУ щодо участі в організаційно-правових заходах щодо охорони державної таємниці;
  • - наділення спостережній раді кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності;
  • - надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої нормативно-правові акти за спрощеною процедурою для виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків в умовах воєнного стану;
  • - часткове відновлення подання піднаглядними Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особами звітності (іншої, ніж фінансова та аудиторська), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.

Нагадаємо, Верховна рада 9 липня ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаНаціональний банк України