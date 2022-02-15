Финансовые рынки растут после заявлений РФ об отводе части войск от Украины

Российские акции и рубль, которые пострадали из-за опасений надвигающегося конфликта, резко выросли после того, как военное ведомство России заявило, что некоторые подразделения в военных округах, прилегающих к Украине, возвращаются на свои базы после завершения учений.

Великобритания, которая вместе с США неоднократно предупреждала, что Россия может напасть на Украину в любой момент, отреагировала осторожно.

"Русские заявили, что у них нет планов вторжения, но нам нужно будет увидеть полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда", - заявила в интервью радио LBC министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в то, что Россия движется к деэскалации ситуации, только в том случае, если Украина сама увидит, что российские войска отводятся. "Если мы увидим отвод, мы поверим в деэскалацию", - сказал он.

Военный министр России Сергей Шойгу заявил днем ранее, что одни военные учения еще продолжаются, другие завершились, а третьи завершаются. Совместные учения России и Беларуси должны завершиться в воскресенье.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля прилетел в Москву для переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным.