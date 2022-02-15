Фінансові ринки зростають після заяв РФ про відведення частини військ від України

Російські акції і рубль, які постраждали через побоювання конфлікту, що насувається, різко виросли після того, як військове відомство Росії заявило, що деякі підрозділи у військових округах, прилеглих до України, повертаються на свої бази після завершення навчань.

Великобританія, яка разом з США неодноразово попереджала, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент, відреагувала обережно.

"Росіяни заявили, що у них немає планів вторгнення, але нам потрібно буде побачити повномасштабне виведення військ, щоб показати, що це правда", - заявила в інтерв'ю радіо LBC міністр закордонних справ Ліз Трас.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ повірить у те, що Росія рухається до деескалації ситуації, тільки в тому випадку, якщо Україна сама побачить, що російські війська відводяться. "Якщо ми побачимо відведення, ми повіримо в деескалацію", - сказав він.

Військовий міністр Росії Сергій Шойгу заявив днем раніше, що одні військові навчання ще тривають, інші завершилися, а треті завершуються. Спільні навчання Росії і Білорусі повинні завершитися в неділю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого прилетів до Москви для переговорів у Кремлі з президентом Володимиром Путіним.