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Финансовые рынки растут после заявлений РФ об отводе части войск от Украины

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 12:34
Финансовые рынки растут после заявлений РФ об отводе части войск от Украины Фото: рынки отреагировали ростом на заявления об отводе российских войск (facebook.com/NYSE)
Автор: Александр Белоус

Российские финансовые рынки резко выросли во вторник, 15 февраля, после сообщения о том, что Россия выводит часть войск от границы с Украиной. Российские и украинские государственные облигации также резко подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Российские акции и рубль, которые пострадали из-за опасений надвигающегося конфликта, резко выросли после того, как военное ведомство России заявило, что некоторые подразделения в военных округах, прилегающих к Украине, возвращаются на свои базы после завершения учений.

Великобритания, которая вместе с США неоднократно предупреждала, что Россия может напасть на Украину в любой момент, отреагировала осторожно.

"Русские заявили, что у них нет планов вторжения, но нам нужно будет увидеть полномасштабный вывод войск, чтобы показать, что это правда", - заявила в интервью радио LBC министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в то, что Россия движется к деэскалации ситуации, только в том случае, если Украина сама увидит, что российские войска отводятся. "Если мы увидим отвод, мы поверим в деэскалацию", - сказал он.

Военный министр России Сергей Шойгу заявил днем ранее, что одни военные учения еще продолжаются, другие завершились, а третьи завершаются. Совместные учения России и Беларуси должны завершиться в воскресенье.

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля прилетел в Москву для переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Отметим, курс доллара на межбанке 15 февраля упал на 30 копеек до 28,20 гривен за доллар после заявления военного ведомства России о завершении учений и возвращении части войск в места постоянной дислокации.

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке, где курс доллара упал на 1 рубль до 75,4 рублей за доллар.

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