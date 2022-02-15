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Фінансові ринки зростають після заяв РФ про відведення частини військ від України

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 12:34
Фінансові ринки зростають після заяв РФ про відведення частини військ від України Фото: ринки відреагували зростанням на заяви про відвід російських військ (facebook.com/NYSE)
Автор: Олександр Білоус

Російські фінансові ринки різко зросли у вівторок, 15 лютого, після повідомлення про те, що Росія виводить частину військ від кордону з Україною. Російські та українські державні облігації також різко подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Російські акції і рубль, які постраждали через побоювання конфлікту, що насувається, різко виросли після того, як військове відомство Росії заявило, що деякі підрозділи у військових округах, прилеглих до України, повертаються на свої бази після завершення навчань.

Великобританія, яка разом з США неодноразово попереджала, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент, відреагувала обережно.

"Росіяни заявили, що у них немає планів вторгнення, але нам потрібно буде побачити повномасштабне виведення військ, щоб показати, що це правда", - заявила в інтерв'ю радіо LBC міністр закордонних справ Ліз Трас.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ повірить у те, що Росія рухається до деескалації ситуації, тільки в тому випадку, якщо Україна сама побачить, що російські війська відводяться. "Якщо ми побачимо відведення, ми повіримо в деескалацію", - сказав він.

Військовий міністр Росії Сергій Шойгу заявив днем раніше, що одні військові навчання ще тривають, інші завершилися, а треті завершуються. Спільні навчання Росії і Білорусі повинні завершитися в неділю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого прилетів до Москви для переговорів у Кремлі з президентом Володимиром Путіним.

Зазначимо, курс долара на міжбанку 15 лютого впав на 30 копійок до 28,20 гривень за долар після заяви військового відомства Росії про завершенні навчань і повернення частини військ в місця постійної дислокації.

Аналогічна ситуація спостерігається і на російському ринку, де курс долара впав на 1 рубль до 75,4 рублів за долар.

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