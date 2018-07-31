Финансовые аналитики не видят причин для укрепления гривны в ближайшее время

Самые низкие значения стоимости доллара в 2018 году уже позади

На сильное снижение курса доллара, учитывая ожидания рынка, рассчитывать не стоит. Об этом сообщают финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина, говорится в материале: "Доллар берет верх: из-за чего девальвирует гривна и что ждет валютный рынок к осени".

Так, финансовые аналитики не видят причин для стабилизации и укрепления гривны в ближайшее время, полагая, что самые низкие значения стоимости доллара в этом году уже позади.

Отметим, ривна на межбанковском валютном рынке со второй половины июля проигрывает американскому доллару по несколько копеек в день. Курс украинской валюты за последний месяц "просел" с 26,18 гривен/доллар до 26,75 гривен/доллар. Дороже, чем сейчас, доллар был еще в начале марта, когда на межбанке за него давали 26,8 гривен.

Так, начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль не исключает, что, несмотря на недавний рост стоимости доллара, рынок еще будет корректироваться на понижение. По крайней мере, пока не начался активный сезон у импортеров. К тому же, как обращает внимание эксперт, у аграриев начался сбор урожая и у них сейчас есть потребность в гривне.

"Однако, учитывая ожидания рынка, на сильное снижение курса (доллара, - ред.) рассчитывать не стоит. Самые низкие значения курса доллара, по всей видимости, в этом году мы уже прошли", - отметил он.

Отметим, Национальный банк Украины на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар.

Напомним, ранее сообщалось, что падение курса гривны на валютном рынке связано, в частности, с ростом спроса на валюту у нерезидентов, которым Министерство финансов Украины на прошлой неделе погасило выпуск гривневых Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).