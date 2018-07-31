Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом

Найнижчі значення вартості долара в 2018 році вже позаду

На сильне зниження курсу долара, враховуючи очікування ринку, розраховувати не варто. Про це повідомляють фінансові аналітики, опитані РБК-Україна, йдеться в материалі: "Долар бере верх: у зв'язку з чим девальвує гривня і що чекає валютний ринок восени".

Так, фінансові аналітики не бачать причин для стабілізації і зміцнення гривні найближчим часом, вважаючи, що найнижчі значення вартості долара цього року вже позаду.

Зазначимо, гривня на міжбанківському валютному ринку з другої половини липня програє американському долару по кілька копійок у день. Курс української валюти за останній місяць "просів" з 26,18 гривень/долар до 26,75 гривень/долар. Дорожче, ніж зараз, долар був ще на початку березня, коли на міжбанку за нього давали 26,8 гривень.

Так, начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль не виключає, що, незважаючи на недавнє зростання вартості долара, ринок ще буде коригуватися на пониження. Принаймні, поки не почався активний сезон у імпортерів. До того ж, як звертає увагу експерт, у аграріїв розпочався збір урожаю і у них зараз є потреба в гривні.

"Однак, враховуючи очікування ринку, на сильне зниження курсу (долара, - ред.) розраховувати не варто. Найнижчі значення курсу долара, судячи з усього, в цьому році ми вже пройшли", - зазначив він.

Зазначимо, Національний банк України на 31 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи укріпив курс гривні до 26,76 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що падіння курсу гривні на валютному ринку пов'язано, зокрема, із зростанням попиту на валюту у нерезидентів, з якими Міністерство фінансів України минулого тижня погасила випуск гривневих Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).