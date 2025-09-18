Без фінансової допомоги з держбюджету "Укрзалізниця" продовжить занепадати: аналітика
"Укрзалізниця" входить у 2026 рік із прогнозом понад 28 млрд грн збитків, здебільшого за рахунок пасажирських перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру транспортних стратегій.
Дефіцит частково покривають разовими дотаціями з резервного фонду. Втім, бюджетна підтримка збиткових пасажирських перевезень залишається базовим варіантом і на 2026 рік: підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% матиме негативний ефект для економіки, а у перспективі – ще більший дефіцит пасажирських квитків,
"Якщо ми залишимо поточну модель, де УЗ заробляє на вантажних перевезеннях, а всі кошти спрямовує на фінансування збиткових пасажирських, компанія опиниться в замкненому колі, з якого не буде виходу. Без можливості інвестувати Укрзалізниця недофінансовуватиме капітальні вкладення, і ефективність падатиме", - приводить видання слова гендиректора Федерації роботодавців Руслана Іллічова.
Олег Нів'євський, доцент Київської школи економіки, пояснив ЦТС, що прив’язувати тарифи до макропоказників - хибно, і так робити не можна.
"Для монополіста критично знати й прозоро показувати власні витрати та формувати тариф на їхній основі. Що стосується пасажирки, то дефіцит квитків при низькій ціні - це втрачені доходи. Тому потрібне динамічне ціноутворення на пасажирські перевезення, щоб скоротити перехресне субсидування з вантажів", - наголосив експерт.
Своєю чергою заступник міністра економіки Андрій Телюпа також зауважив, що підвищення вартості вантажних тарифів на 37% це непідйомна цифра. Водночас світова практика підтверджує: витрати на пасажирські перевезення компенсує держава, і це нормально.
Раніше народний депутат Муса Магомедов також заявив, що "Укрзалізниця" під час війни виконує стратегічні та соціальні функції, і без підтримки з боку держави вона може просто зупинитися. Тому держава має передбачити для компанії фінансування з держбюджету як мінімум на найближчі кілька років.
За його словами, пасажирські перевезення були збиткові ще до війни, а з початку війни навантаження стало важчим, адже на "Укрзалізницю" перенеслися авіаперевезення. Компенсувати такі збитки вантажоперевезеннями неможливо, тож має відбуватися планування бюджетної підтримки на кілька років вперед.
Тарифи та збитки "Укрзалізниці"
Як відомо, збитки УЗ від пасажирських перевезень сягнули майже 20 млрд у минулому році. Компанія зараз перекриває ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але такий механізм заборонений у ЄС.
Раніше повідомлялося, що у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.
Експерти, ЕВА та ФРУ неодноразово наголошували, що функцію покриття збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень має взяти на себе держава.
Європейська бізнес асоціація також закликала уряд передбачити в держбюджеті компенсації для Укрзалізниці, а також скасувати земельний податок для компанії - його відмінили у всіх розвинутих країнах світу.