Без финансовой помощи из госбюджета "Укрзализныця" продолжит приходить в упадок: аналитика

"Укрзализныця" входит в 2026 год с прогнозом на более 28 млрд грн убытков, в основном за счет пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра транспортных стратегий.

Дефицит частично покрывают разовыми дотациями из резервного фонда. Впрочем, бюджетная поддержка убыточных пассажирских перевозок остается базовым вариантом и на 2026 год: повышение тарифов на грузовые перевозки на 37% будет иметь негативный эффект для экономики, а в перспективе - еще больший дефицит пассажирских билетов,

"Если мы оставим текущую модель, где УЗ зарабатывает на грузовых перевозках, а все средства направляет на финансирование убыточных пассажирских, компания окажется в замкнутом кругу, из которого не будет выхода. Без возможности инвестировать "Укрзализныця" будет недофинансировать капитальные вложения, и эффективность падать", - приводит издание слова гендиректора Федерации работодателей Руслана Ильичева.

Олег Нивьевский, доцент Киевской школы экономики, объяснил изданию, что привязывать тарифы к макропоказателям - ошибочно, и так делать нельзя.

"Для монополиста критически знать и прозрачно показывать собственные расходы и формировать тариф на их основе. Что касается пассажирки, то дефицит билетов при низкой цене - это потерянные доходы. Поэтому нужно динамическое ценообразование на пассажирские перевозки, чтобы сократить перекрестное субсидирование из грузов", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, заместитель министра экономики Андрей Телюпа также отметил, что повышение стоимости грузовых тарифов на 37% это неподъемная цифра. В то же время, мировая практика подтверждает: расходы на пассажирские перевозки компенсирует государство, и это нормально.

Ранее народный депутат Муса Магомедов также заявил, что "Укрзализныця" во время войны выполняет стратегические и социальные функции и без поддержки со стороны государства она может просто остановиться. Поэтому государство должно предусмотреть для компании финансирование из госбюжета как минимум на ближайшие несколько лет.

По его словам, пассажирские перевозки были убыточны еще до войны, а с начала войны нагрузка стала тяжелее, ведь на "Укрзализныцу" перенеслись авиаперевозки. Компенсировать такие убытки грузоперевозками невозможно, поэтому должно происходить планирование бюджетной поддержки на несколько лет вперед.