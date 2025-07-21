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Фінансовий крах у РФ? Найбільші банки готуються до боргової кризи, - розвідка

Понеділок 21 липня 2025 16:11
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Фінансовий крах у РФ? Найбільші банки готуються до боргової кризи, - розвідка Ілюстративне фото: у російському ВТБ непокояться про боргову кризу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Провідні російські банки, зокрема "Сбербанк" і ВТБ, готуються до хвилі неплатежів за кредитами. Це пов'язано з погіршенням фінансового становища росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Згідно з інформацією розвідки, наприкінці 2025 - початку 2026 року багато позичальників у РФ почнуть масово не платити за своїми кредитами. Вже зараз сума боргів, за якими прострочено виплати, зросла до 1,5 трильйона рублів (близько 19,2 млрд доларів) - це рекорд за останні шість років.

Зокрема, у російському банку ВТБ встановили, що частка проблемних кредитів сягнула 5% і може зрости до 7% наступного року.

Водночас глава "Сбербанку" Герман Греф під час зборів акціонерів визнав, що ситуація у 2026 році буде "нелегкою".

Як звернули увагу в СЗР, незважаючи на заяви про стабільність, у банківській системі РФ видно тривожні сигнали. Інвестори почали виводити гроші з короткострокових вкладень. Вперше цього року більше коштів пішло у фонди, які вкладаються в облігації, а не в ті, що зберігають гроші - туди вже надійшло понад 2,5 млрд доларів.

Ще один тривожний знак - зростання шахрайства. У ВТБ говорять про сплеск схем, націлених на людей із кредитами, які не можуть їх виплачувати. Проблеми з платежами виникають і у звичайних клієнтів, і у компаній, що збільшує ризик банківської кризи.

У відповідь банки почали активно обговорювати ситуацію всередині і частіше пропонувати реструктуризацію боргів. Якщо все продовжиться в тому ж дусі, Центробанк РФ, найімовірніше, почне точково підтримувати банки.

Крах економіки РФ

Нагадаємо, раніше аналітики Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) наголошували, що заяви Росії про зростання ВВП на 4,3% у 2024 році є фейковими.

За даними SITE, влада РФ істотно занижує рівень інфляції, щоб похвалитися такими високими показниками зростання економіки.

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