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Фінансовий комітет Ради підтримав подвоєння податку на прибутки банків під час війни

Фото: Рада збільшить удвічі податок на прибуток банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів затвердив доопрацьований законопроект про додаткове оподаткування прибутків банків під час війни. Голосування в парламенті відбудеться на наступному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, після консультацій з НБУ та Мінфіном підготовлена нова версія, щоб уникнути створення нового виду податку.

"За пропозицією НБУ вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). За оцінкою колег фіскальний ефект буде такий самий, як і в основному: +10 млрд грн в рік", - повідомив депутат.

Железняк стверджує, що попередньо таку концепцію погодив і МВФ, але консультації ще будуть тривати до другого читання.

Депутат також повідомив, що такий податок вводиться на 2024-2025 рік, щоб уникнути "ретроспективних норм на 2023 рік".

Ініціатива щодо податку на прибутки банків

Нагадаємо, у серпні голова фінансового комітету Ради Данила Гетманцев вніс законопроект, яким пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Гетманцев повідомив, що чисті процентні доходи банків за перше півріччя 2023 року зросли на 75% до 93,6 млрд грн.

Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".

За даними НБУ, за січень-серпень року чистий прибуток банків України досяг 95 млрд гривень.

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