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Фінансовий комітет Ради переголосував норму про перевірки політично значущих осіб

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 12:27
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Фінансовий комітет Ради переголосував норму про перевірки політично значущих осіб Фото: Рада готується ухвалити закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув своє рішення по законопроекту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму, яка завадить євроінтеграції, прибрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

Правку №101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС - відхилили", - написав він.

Як зазначив голова комітету Данило Гетманцев, "законопроект про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами, непорозуміння виправлене".

Законопроект про PEPs

Нагадаємо, Верховна рада 21 вересня схвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Законопроектом №9269-д, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

Водночас Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував до другого читання відкласти вступ закону. Цю норму вирішили переголосувати.

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

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