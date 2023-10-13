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Фінансовий комітет Ради переголосує норму про політично значущих осіб

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 12:51
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Фінансовий комітет Ради переголосує норму про політично значущих осіб Фото: Комітет Ради переголосує норму про політично значущих осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики проведе переголосування щодо законопроекту про політично значущих осіб до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та члена комітету Ярослав Железняка.

Як заявив Арахамія, сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС.

"Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроекту до другого читання", - написав він у Telegram.

Водночас Железняк повідомив, що "після заяви Арахамії буде повторне засідання комітету у понеділок для перегляду норми".

Нагадаємо, Верховна рада 21 вересня схвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Законопроектом №9269-д, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

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