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Финансовый комитет Рады переголосует норму о политически значимых лицах

Украина, Пятница 13 октября 2023 12:51
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Финансовый комитет Рады переголосует норму о политически значимых лицах Фото: Комитет Рады переголосует норму о политически значимых лицах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет переголосование по законопроекту о политически значимых лицах до второго чтения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и члена комитета Ярослава Железняка.

Как заявил Арахамия, сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, не отвечающую требованиям наших партнеров с ЕС.

"Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета по пересмотру редакции законопроекта до второго чтения", - написал он в Telegram .

В то же время Железняк сообщил, что "после заявления Арахамии будет повторное заседание комитета в понедельник для пересмотра нормы".

Напомним, Верховная рада 21 сентября одобрила в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроектом №9269-д, в частности, предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

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