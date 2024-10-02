UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінансові втрати Україні від війни перевищили 1 трлн доларів, - дослідження

Фото: Втрати України від війни перевищили 1 трлн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку повномасштабного вторгнення Росії загальна сума непрямих втрат, які були та будуть завдані Україні, оцінюються в 1,164 трлн доларів (виручка). Втрати доданої вартості становлять 385 млрд доларів і перевищують ВВП України в 2021 році майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).

Порівняно з попереднім звітом, який було опубліковано рік тому, це означає зростання втрат виручки понад в три рази.

Це викликано як розширенням переліку суб’єктів, що постраждали, так і збільшенням оціночного періоду (з 34 до 46 місяців).

Звіт охоплює період з лютого 2022 року по червень 2024 року (фактичні втрати) та період до кінця 2025 року включно (18 місяців з дати збору даних). Розділення на фактичні та прогнозні втрати носить умовний характер, оскільки найсвіжіші дані по фінансовим показникам компаній доступні лише за 2023 рік.

Втрати за секторами економіки

З точки зору виручки найбільші суми непрямих втрат припадають на продуктивні сектори. Це торгівля (450,5 млрд доларів), промисловість разом з будівництвом та послугами (410 млрд доларів), та сільське господарство (83,1 млрд доларів). Також великих втрат зазнали головні інфраструктурні сектори - енергетика та транспорт (43,1 млрд доларів та 38,8 млрд доларів відповідно).

З точки зору додаткових витрат, найбільшими групами є розмінування та житловий сектор (42 млрд доларів та 22 млрд доларів відповідно). У сфері житла переважно йдеться на додаткові витрати громадян на оренду житла, яке ми враховуємо у втратах, хоча технічно це означає перерозподіл доходів між українськими громадянами.

Крім того, суттєво зросли та зростуть витрати держави на соціальні виплати (на 10 млрд доларів). По усім секторам разом, на демонтаж зруйнованих об’єктів та вивіз відходів припадає 13,4 млрд доларів.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України