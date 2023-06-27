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Від вторгнення РФ постраждало 8% житлофонду України, збитки - понад 50 млрд доларів

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 06:55
Від вторгнення РФ постраждало 8% житлофонду України, збитки - понад 50 млрд доларів Фото: від вторгнення РФ постраждали понад 8% житлофонду України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або знищено понад 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямої шкоди становить понад 54 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт КSE.

"Станом на кінець травня 2023 року сума прямої шкоди, завданої житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, становить понад 54 млрд доларів. Це понад третину від загальної прямої шкоди інфраструктури та активів України за даними, розрахованими командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської) школи економіки) у рамках проекту "Росія заплатить", - йдеться у звіті.

Експерти KSE підрахували, що сумарна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду перевищує 163 тисяч одиниць. Загальна площа пошкоджених чи зруйнованих об'єктів – 87 млн кв. м, або 8,6% від усього житлового фонду України.

За даними дослідників, більшість збитків припадає на багатоквартирні будинки. Загалом таких будинків 18,6 тисячі: 13,2 тисячі — пошкоджено, 5,4 тисячі — повністю зруйновано. Найбільші руйнування зазнали житловий фонд Донецької, Київської, Луганської, Харківської та Миколаївської областей.

Вартість відновлення України

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до масових руйнацій промислової та житлової забудови.

За підрахунками Світового банку, відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів. Це у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП у 2022 році.

За даними Кабміну, окреслена сума завданих збитків не включає даних про втрати на тимчасово окупованих територіях. Дані буде доповнено після деокупації територій нашими воїнами.

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