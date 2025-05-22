Фінансові лідери G7 домовилися про подальшу підтримку України

"Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7", - заявив Клінгбайл у кулуарах зустрічі країн "Великої сімки" в Канаді.

Однак станом на вечір 21 травня група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представник Європейського союзу, не погодила остаточну заяву, яка б формалізувала зобов'язання, згадане Клінгабайлем.

Переговори перед зустріччю супроводжувалися невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва після того, як Трамп частково звинуватив Україну у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року.

"Ми інтенсивно працюємо над цим - є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я обережно оптимістичний, що ми досягнемо мети", - сказав Клінгбейл.

Раніше глава Мінфіну Німеччини провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.