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Финансовые лидеры G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины

Фото: министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры финансов стран "Большой семерки" промышленно развитых стран договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения России.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Стало ясно, что в формате G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7", - заявил Клингбайл в кулуарах встречи стран "Большой семерки" в Канаде.

Однако по состоянию на вечер 21 мая группа, в которую входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представитель Европейского союза, не согласовала окончательное заявление, формализующее обязательство, упомянутое Клингбайлем.

Переговоры перед встречей сопровождались неопределенностью, особенно в отношении того, сохранят ли США при президенте Дональде Трампе свою поддержку Киева после того, как Трамп частично обвинил Украину в войне, которую Россия начала в феврале 2022 года.

"Мы интенсивно работаем над этим - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я осторожно оптимистичен, что мы достигнем цели", - сказал Клингбейл.

Ранее глава Минфина Германии провел отдельные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими европейскими коллегами.

Встреча в Канаде

Поддержка Украины явлется темой обсуждения на встрече финансовых лидеров стран "Большой семерки" в горном канадском курортном городе Банфа, Альберта.

Канада является ротационным хозяином G7 в этом году и проведет ряд встреч финансовых лидеров до 22 мая. Встреча является предвестником основной встречи глав государств в июне. Украина присутствует на встрече в качестве гостя.

По информации Politico, США выступают против того, чтобы в июньском заявлении G7 упоминалась "дальнейшая поддержка" Украины.

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