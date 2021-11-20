Финансовая система больно отреагировала на вмешательство Кабмина в "зеленый" кредит от ЕС, - экс-премьер

Вмешательство правительства Украины в распределении средств "зеленых" еврооблигаций и телефонные директивы не возвращать средства отдельным компаниям привели к ухудшению финансовой ситуации и повысило риск дефолта.

Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире программы " Свобода Слова Савика Шустера ".

"В связи с этими нерасчетами уже сейчас отреагировала международная финансовая система. И преддефолтный уровень страны, Украины, наш с вами, украинцев, вырос на 20%. Я всю жизнь работал над тем, чтобы понижать долги, выстраивать доверие и уменьшать нагрузку на страну. Они сейчас создают долги, которые приводят к тому, что наши с вами средства уже под угрозой", - сказал экс-премьер.

Вмешательство правительства в процедуру распределения средств западных банков и инвестиционных фондов бывший глава правительства назвал коррупцией.

"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам, которые подписаны правительством, и если кто-то снимает трубку, например, премьер, звонит и дает прямое указание: подождите, отсрочьте, мы должны еще что-то доработать, - мне попахивает только одним - коррупцией", - добавил Гройсман.

С остальными средства западных фондов украинское правительство вопреки всем правилам и нормам пытается использовать для политического давления, добавил экс-премьер.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.