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Фінансова система боляче відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС, - екс-прем’єр

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Київ, Субота 20 листопада 2021 16:31
Фінансова система боляче відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС, - екс-прем’єр Фото: фінансова система боляче відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Втручання уряду України в розподіл коштів "зелених" єврооблігацій і телефонні директиви не повертати кошти окремим компаніям призвели до погіршення фінансової ситуації і підвищило ризик дефолту.

Про це заявив прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

"У зв’язку з цими нерозрахунками вже зараз відреагувала міжнародна фінансова система. І переддефолтний рівень країни, України, наш з вами, українців, виріс на 20%. Я все життя працював над тим, щоб понижати борги, вибудовувати довіру і зменшувати навантаження на країну. Вони зараз створюють борги, які призводять до того, що наші з вами кошти вже під загрозою", - сказав екс-прем’єр.

Втручання уряду в процедуру розподілу коштів західних банків і інвестиційних фондів колишній голова уряду назвав корупцією.

"Коли є кошти, які треба заплатити по рахунках, які підписані урядом, і якщо хтось знімає слухавку, наприклад, прем’єр, дзвонить і дає пряму вказівку: почекайте, відтермінуйте, ми маємо ще щось допрацювати, - це мені попахує тільки одним - корупцією", - додав Гройсман.

З рештою кошти західних фондів український уряд всупереч всім правилам і нормам намагається використати для політичного тиску, додав екс-прем’єр.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

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